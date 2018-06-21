Названы популярные летние курорты на озерах России

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сервис Tvil.ru проанализировал брони жилья туристами в частном секторе с 1 июля по 31 августа и определил пять самых популярных курортов на озерах России, сообщается на официальном сайте сервиса.

В первую пятерку курортов на озерах, популярных для отдыха в "высокий" (летний) сезон, входят Соль-Илецк в Оренбургской области, Якты-Куль (Банное) в Башкортостане, Осташков на озере Селигер в Тверской области, Яровое в Алтайском крае и Листвянка на Байкале.

В среднем туристы бронируют жилье на шесть ночей и тратят около двух тысяч рублей в сутки. При этом самым бюджетным курортом стал Якты-Куль (Банное) — 1610 рублей за семью в сутки, а самым дорогостоящим — Листвянка — 4050 рублей в сутки.