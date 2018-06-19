Названы пять самых красивых пещер России

МОСКВА, 19 июня — РИА Новости. Представлен рейтинг самых знаменитых и красивых пещер на территории России, две из них находятся в Сочи, сообщает Tvil.ru.
Ахштырская пещера, Сочи
Ахштырская пещера находится в Адлере и является самой значимой пещерой в Сочи. Добраться до нее сможет и взрослый, и ребенок – пещера расположена на скале над Мзымтой. К самой пещере ведет узкая виляющая тропинка, зажатая между скалой и обрывом.
В Ахштырской пещере когда-то жили как минимум два предка человека – неандертальцы и кроманьонцы. При этом помимо исторической значимости пещера достаточно живописна. Просторные залы сменяются узкими, давящими коридорами.
Воронцовская пещера, Сочи
Система Воронцовских пещер — это настоящее подземное чудо, созданное природой миллионы лет назад. Красота и величие пещер привлекают огромное количество туристов, приезжающих на отдых в Сочи. Расположены пещеры в Хостинском районе и добраться до них сегодня может любой желающий. Своим названием комплекс обязан селу Воронцовка, которое находится рядом.
Кашкулакская пещера (пещера Черного Дьявола), Хакасия
Она выступала в роли культового места шаманов, где они поклонялись сталагмиту, являющемуся символом продолжения рода и плодородия, а также делали жертвоприношения. Сейчас в пещеру можно свободно попасть с экскурсией. Тем более она привлекает к себе не только мистическими историями, но и немногими сохранившимися образцами наскальной живописи.
Капова пещера (Шульган-таш), Башкирия
Голубое озеро в пещере Шульган-Таш
Башкирское название пещеры – Шульган-Таш. Слово "таш" по-башкирски означает "камень", а "шульган" – "исчезла". Слева от входа в пещеру – Голубое озеро, из которого вытекает подземная речка Шульган, впадающая в реку Белую. Капова пещера получила всемирную известность благодаря палеолитическим рисункам. Возраст наскальных изображений внушительный: порядка 14–14,5 тысяч лет.
Кунгурская пещера, Пермская область
Кунгурская ледяная пещера
Кунгурскую пещеру по праву считают самой красивой в России. Вся ее поверхность устлана извечными слоями льда, а также инея. По оценкам ученых, возраст ледяных наслоений достигает порядка 10 тысяч лет.
Ледяные капельки здесь собираются в великолепные кристаллы, переливающиеся множеством цветных оттенков. Это достигается благодаря системе освещения, в основе которой лазерная подсветка. Также здесь есть и рукотворные ледовые скульптуры. Удивительно, но, несмотря на извечно царящий холод, в пещере некогда жил и человек. Об этом свидетельствуют обнаруженная здесь избушка отшельника, выкопанный колодец, а также утерянный лапоть.
Сельяландсфосс - один из самых известных водопадов Исландии. Несмотря на небольшую высоту (60 метров), это очень живописный водопад, которым, благодаря его расположению над глубокой впадиной в скале, можно любоваться буквально со всех сторон, в том числе и видеть его "изнанку".
Водопады Игуасу - это комплекс из 275 каскадов, расположенных на границе Бразилии и Аргентины. Их ширина 2700 метров, высота самого крупного из них - 82 метра. Водопады были признаны одним из семи природных чудес света.
Водопад, образованный рекой Тахколоч, расположен у подножия древнего потухшего вулкана Вачкажец на Камчатке. Его высота - около четырех метров.
Рейнский водопад - одна из главных "водных" достопримечательностей Швейцарии. Это самый полноводный водопад Европы. Его высота - всего 23 метра, зато в ширину водопад простирается на 150 метров.
Ореховский водопад - второй по высоте на территории Сочи. Водопад состоит из двух ступеней, нижняя из которых имеет высоту 27,5 метра.
Анхель - самый высокий водопад в мире. Он расположен в тропических лесах Венесуэлы, на территории Национального парка Канайма. Общая высота водопада 979 метров, а ширина - 107 метров.
Водопад Малтнома-Фолс, расположенный в американском штате Орегон, является одним из крупнейших в США. Общая высота его ступеней - 189 метров. Между двумя ярусами водопада расположен мост Бенсон, построенный в 1914 году, откуда можно увидеть каскад с максимально близкого расстояния.
Водопад Тис-Ысат находится на реке Голубой Нил в Эфиопии. Его высота колеблется от 37 до 45 метров, а ширина - от 100 до 400 метров в зависимости от времени года и количества осадков. Название водопада в переводе с амхарского означает "дымящаяся вода".
Водопад Кивач, образуемый падением реки Суны, располагается на территории одноименного государственного заповедника в Республике Карелия. Высота общего падения водопада 10,7 метра.
Водопад Дэтянь (или Банзек) - самый широкий водопад в Азии. Он расположен на границе Китая и Вьетнама. Общая высота его каскадов составляет 60 метров, а ширина - около 200 метров. Во время половодья водопады с китайской и вьетнамской стороны сливаются в один поток.
Водопад Стигфоссен находится в районе Вестланн Западной Норвегии. Его высота достигает 180 метров. Водопад протекает под мостом так называемой Лестницы троллей - дороги, которая поднимается по горному склону одиннадцатью крутыми петлями серпантина.
Водопад Нати-но таки является крупнейшим в Японии, его высота 133 метра. Рядом с ним было построено святилище Кумано нати тайся, в котором, по преданию, обитает дух водопада.
Водопад Чхончжиен расположен на острове Чеджу в Южной Корее. Его высота 22 метра, ширина - 12 метров. Он впадает в искусственный пруд, уровень воды в котором поддерживают на одном уровне две плотины.
Водопад Гюдльфосс находится на реке Хвитау на юге Исландии. Он состоит из двух ступеней - 21 и 11 метров высотой. В переводе с исландского Gullfoss значит "Золотой водопад".
Йосемитский водопад расположен в американском штате Калифорния. Общая высота его сегментов составляет 739 метров, самый высокий из них - верхний водопад - имеет высоту 435 метров.
Ниагарский водопад, отделяющий американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио, состоит из трех потоков: водопада "Подкова", Американского водопада и водопада "Фата невесты". По объему проходящей через него воды Ниагарский водопад — самый мощный в Северной Америке. Его максимальная высота - 57 метров, а ширина - более тысячи метров.
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