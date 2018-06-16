В Приморье пройдет фестиваль "Земля леопарда – на стыке культур"

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Впервые творческий фестиваль "Земля леопарда – на стыке культур" пройдет в селе Барабаш 18-19 августа 2018 года, сообщает официальный сайт "Земли леопарда".

Вдохновителями идеи проведения фестиваля на крайнем юге Приморья стали уникальная история и природа Хасанского района. Эти места не были затронуты последним оледенением, благодаря чему с древних времен здесь сохранилось богатейшее разнообразие флоры и фауны, равных которому нет на всем Дальнем Востоке.

Фестиваль "Земля леопарда – на стыке культур" познакомит жителей, а также гостей Приморья с уникальным богатством Хасанского района – его природным, историческим и культурным потенциалом. Главная идея мероприятия — восстановление баланса природы и культурных традиций народов, которые жили и живут сегодня на юго-западе Приморья.

На главной из них – сцене под открытым небом – гостей ждет концертная программа с участием местных творческих коллективов и сольных выступлений.

Неподалеку от сцены будет работать выставка-ярмарка "Хасанская мастерская". Здесь представят аутентичные сувениры народных умельцев, а также пройдут мастер-классы по их изготовлению.

На другой площадке "Кухни народов" каждый сможет отведать традиционные блюда местных культур, а также деликатесы, приготовленные из дальневосточных ингредиентов. Кроме того, в фестивальные дни будет проходить продовольственная ярмарка товаров домашнего производства "Дары Барабашского леса".