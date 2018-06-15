Российским туристам предложат Себу вместо Боракая

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Департамент туризма Филиппин намерен продвигать туристические возможности островного государства в России через соцсети, сообщает АТОР.

Туристические власти страны надеются привлечь больше туристов на остров Себу после закрытия популярного острова Боракай.

"Сейчас мы прикладываем все усилия, чтобы увеличить въездной поток из россии на Филиппины, делая основную ставку на остров Себу", – рассказал в интервью филиппинским СМИ генеральный консул Филиппин в России Арми Лопес Гарсия.

Он уточнил, что продвижение его страны в России будет вестись в рамках сотрудничества с Российско-Филиппинским деловым советом и Департаментом туризма Филиппин, а основным каналом маркетинговых коммуникаций станут российские социальные сети.

"Мы готовы помогать в таком продвижении, чтобы увеличить турпоток", – сказал г-н Гарсия, добавив, что стране нужно в перспективе стремиться к таким же цифрам прибытий российских туристов, которые демонстрируют соседние Таиланд и Индонезия.

"В Таиланде количество российских туристов больше миллиона в год, а мы получаем лишь 50 тысяч", – посетовал консул.

На Филиппинах считают рост российского турпотока весомым вкладом в экономику страны, основываясь на статистике UNWTO, где российский рынок даже по итогам провального 2015 года стал шестым выездным рынком в мире по объему трат туристов на зарубежные поездки.