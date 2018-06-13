Названы города с самым дорогим и дешевым пивом в пабах

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Самым бюджетным городом стала Прага – там пол-литра пива можно заказать за сто рублей, самым дорогим – Дубай (750 рублей), сообщает Money Guru.

Второе место в рейтинге недорогого пива занимает Йоханнесбург (136 рублей), третье – китайский Тайбэй (148 рублей). Замыкают пятерку Краков (150 рублей) и Рио-де-Жанейро (184 рубля).

А в первую пятерку городов с самым дорогим пивом также вошли Осло (585 рублей), Гонконг (500 рублей), Сингапур (496) и Нью-Йорк (444 рубля).