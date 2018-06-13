В Приморье распустились необычные маки

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Неофициальный символ Приморского края — амурский белый мак зацвел в этом году, как обычно, в середине июня, сообщает Prima Media.

Маки зацвели на мысе Ахлестышева острова Русский у самого моря, куда можно добраться.

Кроме этого, нежно-белые цветы можно увидеть на острове Шкота, мысах Вятлина и Тобизина, на побережье острова Попова и около озера Ханка.

Этот цветок может вырасти до 70 сантиметров высотой и цветет около трех недель. В его семенных коробочках созревают семена, богатые маслом, для производства которого их и используют.