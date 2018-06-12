В Австралии можно попробовать пиво, приготовленное из двухсотлетних дрожжей

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Пивовары воскресили дрожжи из бутылок пива, найденных на борту корабля, затонувшего в 1797 году, сообщает "Моя планета".

Судно, вышедшее в 1797 году из Тасмании, потерпело крушение в Сиднейской бухте и около двух веков пролежало на дне пролива. В 1977 году корабль обнаружили, и на поверхность были подняты бутылки с пивом, которые в итоге стали частью экспозиции Музея королевы Виктории.

Недавно один из кураторов выставки, а по совместительству пивовар-любитель решил, что пиво можно реанимировать.

Пиво отправилось в Австралийский винный научно-исследовательский институт, где специалистам удалось выделить из него 30 различных штаммов дрожжей, один из которых оказался жизнеспособен.

Пивовары начали эксперименты и создали портер The Wreck. Это темное пиво с легкими земляными и цветочными нотами. То есть через 221 год пиво наконец добралось до места назначения: теперь его наливают в баре на берегу Сиднейской бухты.