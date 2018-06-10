Ирландские туристы массово берут кредиты на отдыхе

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Согласно недавнему исследованию, 33% граждан Ирландии считают, что их траты во время туристических поездок за рубежом часто или всегда "выходят из под контроля", сообщает АТОР.
В качестве причин такому положению вещей участники опроса, опубликованного на switcher.ie, указали, что они не задумываются над ценами товаров и услуг, когда речь заходит о финансовых тратах во время отпуска. Треть опрошенных указали, что их траты резко увеличиваются во время зарубежных турпоездок, а 26% сообщили, что приезжают из-за границы с "внушительными долгами".
Интересно, что согласно тому же исследованию, при выборе места зарубежного отдыха большинство ирландцев руководствуются не качеством предложения (ценой, сервисом, удачной локацией), а прежде всего "хорошей погодой" в месте отдыха.
Так, 51% опрошенных сказали, что "гарантированное солнце" более важно, чем другие факторы при выборе места проведения отпуска, и лишь 34% указали, что они оценивают сначала "ценность предложения от отеля или турфирмы".
70% опрошенных взрослых ирландцев, указавших, что они выезжают в отпуск за рубеж, сообщили, что как минимум один отпуск или праздничные каникулы они проводят в какой-либо из стран Евросоюза, еще 29% предпочитают "дальние" направления, включая США, Канаду и даже Австралию.
Что касается трат в турпоездках за рубежом, то 51% ирландцев рассчитывают потратить в отпуске сумму порядка тысячи евро на человека на еду и выпивку, еще треть указали, что такую же сумму они планируют потратить на шоппинг за границей. Однако только 38% респондентов заявили, что четко придерживаются запланированного бюджета.
Кроме несдержанности в тратах, подводит ирландцев и практика снятия наличных в банкоматах с кредитных карт.
Так, около половины ирландцев говорят, что в поездках за рубеж берут с собой небольшую сумму наличности, а далее используют для снятия денег банкоматы. При этом 37% опрошенных сообщили, что активно используют в поездках свои дебетовые карты, а 24% — кредитные карты – в том числе для снятия наличных в местной валюте.
Эксперты отмечают, что у большинства ирландских путешественников присутствует довольно размытое понимание размеров комиссий, которые взимаются при снятии наличных в банкоматах, а за пределами ЕС они могут быть особенно значительными.
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