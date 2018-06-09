На тайском пляже из фильма с Леонардо Ди Каприо введут пропускной режим

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Посещение пляжа Maya Bay на острове Пхи-Пхи-Ле неподалеку от Пхукета ограничат после рекультивации, сообщает АТОР.

На данный момент пляж, ставший знаменитым после одноименного фильма с Леонардо Ди Каприо, закрыт. Наряду с другими пляжами на островах, находящихся на территории морских национальных парков Таиланда, он не доступен для туристов в период низкого сезона, с 1 июня по 30 сентября.

По сообщению тайских СМИ, именно Maya Bay, который считается одним из самых популярных мест в стране, станет знаковым объектом новой туристической политики Таиланда, нацеленной, в том числе, на защиту экологии и природных богатств.

Количество туристов, которые посещают пляж, будет ограничено: вместо четырех-пяти тысяч человек максимум составит не более двух тысяч отдыхающих в день. Любые ночевки отдыхающих на Maya Bay теперь будут запрещены.

Как пояснили в управлении национальных парков Таиланда, все лодки, которые приходят на Maya Bay, серьезно влияют на местный коралловый риф, а туристы оставляют за собой горы отходов и мусора, которые просто сбрасываются в море. Кроме того, при снорклинге и дайвинге туристы ломают кораллы и уничтожают подводную фауну.