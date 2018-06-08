Между Батуми и Сочи пустят "Комету"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Грузинская компания "Экспресс Батуми" возобновляет морское сообщение между Батуми и Сочи, сообщает туристический портал "Турдом".

Первый рейс из Сочи запланирован на вторник, 12 июня. В сезоне-2018 навигация продлится до 15 сентября.

В СМИ сообщается, что сначала планируется выполнение одного рейса в неделю, а при увеличении пассажиропотока возможно введение дополнительного. В таком случае из Сочи пассажиров будут забирать по вторникам и пятницам, из Батуми – по понедельникам и четвергам.

Как сообщили в Морпорту Сочи, билет в одну сторону стоит 100$ – цена будет рассчитываться в рублях по текущему курсу на день покупки.

"Таким образом, поездка туда-обратно на одного обойдется примерно в 12 тысяч рублей, а на семью из четырех человек – порядка 50 тысяч", — пишет "Турдом".

Кроме того, на этапе запуска маршрута организаторы могут столкнуться с проблемой из-за недостаточной информированности туристов. У большинства приезжающих в Сочи россиян вряд ли окажется с собой загранпаспорт, необходимый для въезда на территорию соседнего государства.

Правда, предложение может быть интересным, так как прямое авиасообщение между городами отсутствует. В частности, московские туристы могут рассмотреть вариант с прилетом в Сочи и возвращением домой уже из Батуми.