В Узбекистане будут штрафовать "диких" туристов за неуплату сбора

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Узбекистане введена ответственность за несвоевременную или неполную оплату туристского сбора для самостоятельно путешествующих иностранцев, сообщает информационно-правовой портал страны.

Речь идет о туристах, которые живут в палаточных лагерях и наземном транспорте, преобразованном под средства размещения для ночлега. Если они не заплатят туристский сбор, который для них составляет 5% от минимального размера заработной платы Узбекистана в день, то при выезде из страны им придется заплатить штраф в десятикратном размере неоплаченной суммы сбора.

В рублях для таких путешественников туристский сбор составляет примерно 67 рублей в сутки.