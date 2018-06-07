"Девушке-туристке" в Великом Новгороде вернули туфельку

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бронзовой скульптуре "Девушка-туристка", расположенной около пешеходного моста в Великом Новгороде, вернули украденную обувь, сообщает пресс-служба администрации города.

Силами муниципального бюджетного учреждения "Городское хозяйство" туфелька, украденная вандалами месяц назад, была смонтирована на прежнем месте.

Пропажу фиксировали неоднократно. Весной 2017 года туфельку нашли случайные прохожие и принесли в администрацию города. В мае 2018-го "туристку" вновь "разули", но на этот раз поиски результата не дали, — спустя месяц бронзовый элемент был отлит специалистами из Санкт-Петербурга по первоначальным формам.