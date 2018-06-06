В ижевском зоопарке арктические волчата вышли на первую прогулку

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В зоопарке Удмуртии у пары арктических волков появились пятеро детенышей, которых только сейчас удалось посчитать, сообщается на официальной странице зоопарка в социальной сети.

По словам представителей зоопарка, волчата родились еще в конце апреля, но не покидали логова. На днях щенки стали выходить на улицу.

Сейчас они отличаются по окрасу от взрослых особей. Они нежно-коричневого цвета, но с возрастом, очевидно, поменяют окрас на белый, который в естественных условиях необходим им для жизни в полярных регионах.