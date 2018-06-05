В Евпатории открылся первый в Крыму специализированный детский пляж

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Евпатории на набережной Горького открылся современный пляж общего пользования, предназначенный для отдыха с детьми, сообщает Visit Сrimea Guide.

На территории пляжа расположены игровая зона, детская площадка с горками и качелями, зона под навесами, где аниматоры будут проводить спортивные игры, творческие и кулинарные мастер-классы.

В море установлен большой детский надувной комплекс — полоса препятствий с горками, лабиринтами и батутами. Там, под присмотром матросов-спасателей, предполагается проводить соревнования. В вечернее время на пляже будет работать детский летний кинотеатр.

В том числе пляж предназначен и для посещения людьми с ограниченными физическими возможностями: в рамках доступной среды оборудованы отдельные кабины для переодевания, душевые, пандус, дорожки.