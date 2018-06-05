Названы самые дешевые туры на море в конце июня

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России составила рейтинг самых доступных туров на море, в которые можно отправиться в конце июня.

Лидером стал российский юг — Анапа и Крым, где стоимость недельного отдыха на двоих с перелетом (вылет из Москвы) обойдется примерно в 20-22 тысячи рублей без питания, сообщает АТОР.

Третье место занял Сочи с показателем 28 тысяч рублей (без питания). В пятерку также вошли Италия (33 тысячи, с завтраками) и Греция (34 тысячи, без питания). Кроме того, недорогим оказался отдых в Турции (42 тысячи, все включено), Болгарии (45 тысяч, без питания), Черногории (48 тысяч, без питания), на Кипре (49 тысяч, без питания) и в Испании (54 тысячи рублей, без питания).

По сравнению со стоимостью вылетов с 9 июня, существенно снизились цены на туры в Анапу, почти вдвое упали цены на Сочи и Крым.

Другие направления дорожают в соответствии с законами высокого сезона. Так, к концу июня на 18% поднялись средние цены на отдых в Турции, на 28% — в Болгарии, на 22% — на туры в Черногорию, на 30% — в Италию, на 10% — на Кипр.