Египетские пирамиды вынуждают туристов страдать

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Туристические компании и гиды в Египте жалуются на "неудобства и страдания", которые испытывают большинство туристов в районе Пирамид в Гизе, сообщает АТОР.

Как сообщила глава Федерации туристических палат Египта, которая объединяет ведущие туристические компании, Нора Али, большинство претензий связано с приставаниями местных торговцев, которые, несмотря на серьезные штрафы, продолжают свой промысел при бездействии местной полиции.

Уличные "предприниматели" преследуют гостей на протяжении их маршрута к пирамидам, мешая сделать фотографии или просто насладиться созерцанием памятника.

Как сообщают египетские гиды, нередко, чтобы отвязаться от навязчивых предложений, туристы просто вынуждены совершить ненужные им покупки.

Кроме того, сама территории вокруг пирамид не способствует положительным эмоциям туристов: нет туалетов и других объектов инфраструктуры, где гости могли бы, например, отдохнуть в тени.

Посетители вынуждены идти по плато Гиза, смотря под ноги, чтобы не испачкаться в экскрементах верблюдов или лошадей, которых предлагают в аренду, или чтобы не споткнуться, так как организованных дорожек на территории нет.

В Федерации считают, что данное положение дел "недостойно" Египта как туристического направления и как крупнейшей археологической области в мире.

В министерстве Древностей на запрос Федерации отметили, что решение проблемы — в комплексном плане развития района пирамид, реализация которого начнется ближе к открытию Великого Египетского музея, намеченному на конец 2018 года.

В рамках этого проекта на территории плато организуют гравийные дорожки, туристов будут возить по плато на электрокарах. Появятся кафе, инфопункты и даже отель с видом на пирамиды. Всех торговцев и животных обещают не допускать на обновленную территорию.