Курортный сезон в Краснодарском крае откроется античным фестивалем

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. С 1 по 12 июня в Краснодаре, Геленджике, Новороссийске, Анапе и Темрюкском районе – пройдет туристический фестиваль "Античное наследие России", сообщает Ростуризм.
Увидеть представления античного театра и реконструкции древних сражений, попробовать средиземноморскую кухню и лучшие кубанские вина, прикоснуться к древним артефактам и провести веселый вечер на античной вечеринке – все это можно будет сделать уже этим летом на курортах Краснодарского края.
Официальное открытие туристического фестиваля состоится в поселке Сенной Темрюкского района Краснодарского края.
Гости смогут посетить экскурсию на раскопки древнего некрополя Фанагория, некогда существовавшего города на Таманском полуострове Краснодарского края, недалеко от поселка Сенной.
За время раскопок археологи выяснили, что город был несколько раз разграблен, и ценные находки культурного наследия утеряны. Поэтому исследования продолжили вглубь, под водой.
В конце церемонии открытия в глиняный сосуд будет запечатано послание, которое вскроют и прочтут потомки в 2118 году.
Геленджик порадует гостей парусной регатой в живописной бухте, традиционным карнавальным шествием и праздничным фейерверком. Для гостей фестиваля будет работать шоу-парк "Римская империя", где каждый может почувствовать себя воином античного времени, увидеть копии древнего оружия и военных механизмов, стать зрителем исторической реконструкции обороны греческого полиса Торика от воинственных варваров, а также – гладиаторский поединок.
Также в рамках фестиваля 2 и 3 июня в Геленджике состоится выставка Греческого культурного центра. В ходе экскурсии по экспозиции гости смогут познакомиться с артефактами античного периода, уникальной коллекцией старинных монет, подлинными предметами быта, а также увидеть 3D-реконструкцию жизни древних людей.
Отдельный раздел выставки посвящен православию, которое связывает народы России и Греции. На выставке можно увидеть раритетные издания Библии на старославянском языке, подаренные Греческому культурному центру Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и другие священные книги.
Кроме того, всех гостей центра ждут вкусные сюрпризы. Взрослые могут под руководством опытного сомелье продегустировать кубанские вина, а дети получат возможность попробовать греческое национальное блюдо – сладкие пончики лукумадес.
В Новороссийске на Форумной площади будут работать площадки для желающих попробовать себя в метании копья или стрельбе из лука. Здесь же можно будет принять участие в мастер-классах по изготовлению керамических изделий на гончарном круге, а вечером потанцевать на вечеринке в древнегреческом стиле. В Абрау-Дюрсо в дни фестиваля пройдет большой праздник гастрономии и виноделия. Гостей ждут мастер-классы и дегустации от лучших шеф-поваров Краснодарского края, гастрономические конкурсы, кулинарные шоу и презентации ресторанов.
В Анапе будет организована работа тематических выставок на базе археологического музея "Горгиппия". Гостей фестиваля также ждут экскурсии на анапские винодельни.
В Краснодаре гости фестиваля смогут посетить выставки "Античное наследие России", "История Олимпийского движения".
На всех фестивальных площадках пройдут масштабные концертные программы с участием звезд российской и греческой эстрады, творческих коллективов Краснодарского края.
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