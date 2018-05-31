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Курортный сезон в Краснодарском крае откроется античным фестивалем
17:3231.05.2018
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Лодки на берегу озера Абрау в Краснодарском крае
© Depositphotos / mrdenpol.gmail.com

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. С 1 по 12 июня в Краснодаре, Геленджике, Новороссийске, Анапе и Темрюкском районе – пройдет туристический фестиваль "Античное наследие России", сообщает Ростуризм.

Увидеть представления античного театра и реконструкции древних сражений, попробовать средиземноморскую кухню и лучшие кубанские вина, прикоснуться к древним артефактам и провести веселый вечер на античной вечеринке – все это можно будет сделать уже этим летом на курортах Краснодарского края.

Официальное открытие туристического фестиваля состоится в поселке Сенной Темрюкского района Краснодарского края.

Гости смогут посетить экскурсию на раскопки древнего некрополя Фанагория, некогда существовавшего города на Таманском полуострове Краснодарского края, недалеко от поселка Сенной.

Туристы с чемоданами в аэропорту. Архивное фото
© Fotolia / Brian Jackson
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За время раскопок археологи выяснили, что город был несколько раз разграблен, и ценные находки культурного наследия утеряны. Поэтому исследования продолжили вглубь, под водой.

В конце церемонии открытия в глиняный сосуд будет запечатано послание, которое вскроют и прочтут потомки в 2118 году.

Геленджик порадует гостей парусной регатой в живописной бухте, традиционным карнавальным шествием и праздничным фейерверком. Для гостей фестиваля будет работать шоу-парк "Римская империя", где каждый может почувствовать себя воином античного времени, увидеть копии древнего оружия и военных механизмов, стать зрителем исторической реконструкции обороны греческого полиса Торика от воинственных варваров, а также – гладиаторский поединок.

Также в рамках фестиваля 2 и 3 июня в Геленджике состоится выставка Греческого культурного центра. В ходе экскурсии по экспозиции гости смогут познакомиться с артефактами античного периода, уникальной коллекцией старинных монет, подлинными предметами быта, а также увидеть 3D-реконструкцию жизни древних людей.

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© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Отдельный раздел выставки посвящен православию, которое связывает народы России и Греции. На выставке можно увидеть раритетные издания Библии на старославянском языке, подаренные Греческому культурному центру Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и другие священные книги.

Кроме того, всех гостей центра ждут вкусные сюрпризы. Взрослые могут под руководством опытного сомелье продегустировать кубанские вина, а дети получат возможность попробовать греческое национальное блюдо – сладкие пончики лукумадес.

В Новороссийске на Форумной площади будут работать площадки для желающих попробовать себя в метании копья или стрельбе из лука. Здесь же можно будет принять участие в мастер-классах по изготовлению керамических изделий на гончарном круге, а вечером потанцевать на вечеринке в древнегреческом стиле. В Абрау-Дюрсо в дни фестиваля пройдет большой праздник гастрономии и виноделия. Гостей ждут мастер-классы и дегустации от лучших шеф-поваров Краснодарского края, гастрономические конкурсы, кулинарные шоу и презентации ресторанов.

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В Анапе будет организована работа тематических выставок на базе археологического музея "Горгиппия". Гостей фестиваля также ждут экскурсии на анапские винодельни.

В Краснодаре гости фестиваля смогут посетить выставки "Античное наследие России", "История Олимпийского движения".
На всех фестивальных площадках пройдут масштабные концертные программы с участием звезд российской и греческой эстрады, творческих коллективов Краснодарского края.

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