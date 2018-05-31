Воспитание мужчин-туристов обойдется Амстердаму в 225 тысяч евро

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Амстердаме началась кампания по борьбе с антисоциальным поведением туристов, она ориентирована на мужчин в возрасте от 18 до 34 лет, сообщает нидерландская газета Het Parool.
Кампания называется "Наслаждайся и уважай" (Enjoy & Respect). Она дает понять, что, например, такое антисоциальное поведение, как мочеиспускание в общественных местах, не только неприемлемо, но и будет стоить денег.
Программа фокусируется на молодых туристах, которые приезжают в Амстердам, чтобы посещать бары и холостяцкие вечеринки. "Эта группа вызывает неприятности и отрицательно влияет на качество жизни в нашем городе", — говорит Франс ван дер Аверт, генеральный директор государственного агентства Amsterdam Marketing.
Исследование показало, что именно мужчины в возрасте до 34 лет, преимущественно из самой Голландии и Великобритании, хуже всего ведут себя — шумят, пьют, справляют нужду на людях.
Для решения этих проблем Нико Малдер, представитель Amsterdam Marketing, совместно с агентством Wavemaker разработал наглядную кампанию. На специальных плакатах и в сети интернет жителям города и туристам демонстрируется, что, например, справлять нужду в специально отведенных местах – бесплатно, на улице – обойдется в 140 евро. Также наглядно показаны размеры штрафов за пьянство на улице и другое антисоциальное поведение.
Есть и специальный ролик кампании Enjoy & Respect.
"Исследование показало, что мы должны говорить с этими людьми без всякой суеты. Стало ясно, что они больше всего заинтересованы в деньгах", — говорит Нико Малдер.
"Амстердам известен как открытый, терпимый город. Мы хотим, чтобы он таким и оставался, но наша свобода возможна лишь при условии уважения друг к другу", — уточняет Франс ван дер Аверт.
Кампания на английском и голландском языках будет распространяться в районе Красных фонарей, площадей Рембрандта и Лейдсеплейн. Также она будет демонстрироваться туристам при поиске на английских сайтах дешевых авиабилетов и проживания или пабов в Амстердаме.
Кампания Enjoy & Respect обойдется муниципалитету и бизнесу в 225 тысяч евро.
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