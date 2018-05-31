В ОАЭ найдены верблюды-разносчики эпидемии

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В ОАЭ отмечен первый с начала 2018 года случай заражения коронавирусом MERS-CoV (коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ)), основной носитель – верблюды, сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

СКЦ МИД РФ дает ссылку на сайт Европейского центрального бюро Всемирной организации здравоохранения, где уточняется, что "по имеющимся на сегодняшний день представлениям, БВРС-КоВ способен вызывать тяжелую острую респираторную инфекцию, проявляющуюся в форме пневмонии".

"Эпидемиологи отмечают, что случаи заражения коронавирусом чаще всего происходят во время путешествий, в том числе – на экскурсиях с катанием на верблюдах, — пишет профессиональный туристический портал "Турдом". — Однако, по оценкам юристов, доказать причинно-следственную связь между такой поездкой и заболеванием практически невозможно – подхватить инфекцию туристы могут и в отеле, и на пляже, и в аэропорту".

По данным портала, участники рынка пока не получали тревожных сигналов от туристов, отдыхающих в ОАЭ.