Турпоток в Тунис из России вырос в полтора раза

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Тунисе обнародовали статистику прибытий российских туристов с 1 января по 20 мая, их оказалось на 46% больше, чем в прошлом году, сообщает АТОР.

По данным тунисской официальной статистики, по состоянию на конец мая количество иностранных туристов, прибывших в страну с начала года, в стране перевалило за отметку в 2,3 миллиона.

Это не только больше на 21,8%, чем на ту же дату в прошлом году, но и на 5,7% опережает показатели 2010 года.

Доходы туристического сектора, по данным министра туризма Туниса Эллуми Рекик, за этот период выросли на 31,8% в годовом выражении, достигнув цифры в 305 миллионов евро.

По ее словам, восстановление и рост турпотока в основном стали результатом увеличения числа бронирований с "традиционных" рынков (Франции и Германии), однако и россиян в Тунисе стало значительно больше. Лучше динамика только у китайцев – +57% к показателям прошлого года.