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Футбольные болельщики потеснили классических туристов
16:5230.05.2018
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Стадион Санкт-Петербург Арена на Крестовском острове в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости.  Проведение чемпионата мира по футболу в России приведет к снижению въездного турпотока в июне и июле, сообщает АТОР.

По оценкам туроператоров, в прошлом году Россию посетило около 2,5 млн классических (экскурсионных) туристов. Из них около 15% приезжали в первом квартале года, 25% — во втором квартале, 40-45% — в третьем квартале. Доля турпотока, которая приходится на летние месяцы, составляет около 45%.

Девушка с чемоданом в аэропорту
© Fotolia / Studiostoks
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Таким образом, в июне и июле Россия не примет около 700 тысяч классических иностранных туристов, которые поменяли свои планы, сдвинув сроки либо отложив поездку. Большинство из них отпугивают цены на отели и на авиаперевозку. Многих останавливают также возможные ограничения на экскурсионных маршрутах, а также соседство с шумными болельщиками.

Тем не менее, "нулевым" и в этот период турпоток не будет. Всего за два месяца нашу страну, по оценкам туроператоров по въездному туризму, может посетить около 50-70 тысяч классических туристов, которые приедут в групповые экскурсионные туры. Это будут немногочисленные группы из Германии, Франции, Испании, Латинской Америки и Азии (преимущественно, Китай).

Большой Гатчинский дворец
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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Несмотря на такой значительный спад, по итогам года некоторые туроператоры ожидают, что показатель въездного туристического потока окажется на прошлогоднем уровне. Отчасти турпоток будет компенсирован отложенным спросом. Туроператоры уже видят повышение объемов продаж на периоды апрель-май и август-сентябрь.

В 2019 году туроператоры ждут роста въездного турпотока. Он будет обеспечен, как отложенным спросом туристов, которые решили отказаться от туристической поездки в Россию в этом году, так и эффектом роста интереса к России от проведения масштабного международного мероприятия. По предварительным прогнозам, спрос в 2019 году вырастет на 15-20%.

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