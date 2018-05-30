На День России наибольшим спросом пользуются билеты в Кишинев и Симферополь

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. На июньские праздники туристы выбирают российские черноморские курорты, а также страны СНГ, Болгарию и Грецию, сообщает Туту.ру.

Сервис путешествий проанализировал покупки авиа и железнодорожных билетов на июньские праздники (с 10 по 12 июня 2018 года) и выяснил, какие направления пользуются наибольшей популярностью.

Первое место среди зарубежных маршрутов у направления Москва — Кишинев, но вряд ли это направление выбирают классические туристы. С шестой строчки на вторую переместился перелет Москва — Баку, цены на билеты выросли на 17,2% (с 12 610 рублей до 14 777 рублей). На третьей строчке перелеты из Москвы в Бургас, годом ранее это направление было на 65 месте.

Также в топ-10 вошли перелеты из российской столицы в Тиват, Тбилиси, Бишкек, Ереван, Минск, Ираклион и Алма-Ату. Наибольший рост цен показали билеты в Минск (почти в два раза), Алма-Ату и Бишкек. Существенно снизилась стоимость перелетов в Ираклион (-46,3%).

Первые три места в списке популярных российских авианаправлений занимают вылеты из Москвы в Симферополь, Сочи, Анапу. На четвертом — перелеты из Петербурга в Крым, на пятом — из Москвы в Краснодар.

В тройке самых популярных направлений у путешественников, которые выбирают железнодорожный транспорт, поездки из Москвы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Анапу. В этом году в десятку попали поездки из столицы в Сочи, которые годом ранее занимали 28 место. При этом билеты в Сочи подешевели почти на четверть — с 6 979 рублей до 5 379 рублей.

Среди зарубежных железнодорожных направлений лидируют Москва —Минск, затем следует Москва — Рига, которая за год прибавила сразу четыре позиции рейтинга. Замыкает тройку лидеров Москва – Киев (пятое место годом ранее).