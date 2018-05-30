В Ростуризме пообещали не блокировать Booking.com

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев, выступая в среду на пресс-конференции "Букинг. Нужна ли России национальная система бронирования", заверил, что запрещать деятельность сервиса интернет-бронирования Booking.com на территории РФ никто не собирается.
"Наша позиция, как и позиция Министерства культуры, в вопросе об ограничениях сервиса интернет-бронирования Booking.com одинаковая. Речи о запрете деятельности этого агрегатора вообще не идет. Во-первых, у Ростуризма нет таких полномочий, во-вторых, нет такого желания", — сказал он.
"В настоящее время этот ресурс очень востребован российскими пользователями, которые с его помощью выстраивают свои программы путешествий. Поэтому вопросы запрета вообще не стоят", — отметил Королев.
На прошлой неделе в СМИ появилась информация об открытом письме руководителя одного из российских туроператоров в Министерство культуры РФ с призывом рассмотреть возможность включения Booking.com в пакет российских контрсанкций. Однако идею ограничить работу сервиса не поддержали ни Ростуризм, ни Минкультуры России. В Ростуризме РИА Новости сообщили, что ведомство должно по поручению Минкультуры рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com в РФ и представить свою позицию по данному вопросу до 4 июня. В Минкультуры пояснили, что запрос, который ведомство направило в Ростуризм по этому поводу, носит технический характер и работе сервиса в России ничего не угрожает.
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