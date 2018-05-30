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Россияне назвали 10 мест, которые нужно показать ребенку, пока он не вырос
09:0530.05.2018
(обновлено:10:05 30.05.2018)
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Диснейленд в Париже
© Depositphotos

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские родители определили десять самых популярных мест, которые нужно обязательно посетить с ребенком, сообщает Skyscanner.

Отдых в Ялте
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Названы самые популярные курорты для отдыха с детьми

Сервис провел голосование, в котором участники сами называли места, которые они считают самыми главными для путешествия с детьми. Далее эксперты объединили ответы в тематические категории — и запустили финальную часть опроса с десятью самыми популярными идеями для поездки с ребенком.

Первое место, куда нужно обязательно отвезти своих детей — это легендарный парк аттракционов. Именно "Диснейленд", "Леголенд", "Портавентура" и другие знаменитые парки являются главным пунктом "детской" программы, — за них проголосовали почти 37% родителей.

Вторая по популярности идея (17% голосов) – отправиться с ребенком в вотчину Деда Мороза — Великий Устюг или и вовсе в Лапландию, в резиденцию финского Санта-Клауса.

Третьим лидером стал поход на природу — 11% родителей считают обязательным вывезти ребенка за город и показать ему, что мир прекрасен и за пределами доступа к Wi-Fi и 3G. Идеально для таких целей подойдут, например, Байкал, Ладожское озеро, Сочи и Крым, а из заграничных — Ликийская тропа в Турции, австрийские и швейцарские Альпы, островная Греция, Швеция, Норвегия и многие другие.

Кадр из фильма Пираты Карибского моря-4
© Фото : Sony Pictures Releasing International (SPRI)
Туристы все чаще выбирают место отдыха по фильмам и сериалам

Другими интересными идеями для путешествия с детьми российские родители считают поездку по местам съемок фильмов о Гарри Поттере, проживание в доме на дереве или в сказочном отеле, посещение необычного зоопарка. Также участники опроса отметили возможности дать ребенку возможность побывать в роли пожарного, доктора или повара в городе профессий, отправиться в путешествие по местам древнегреческих мифов, сходить в интерактивный музей науки или посетить ремесленный мастер-класс при музее.

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