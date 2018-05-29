МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Авиакомпания Virgin Atlantic решила запечатлеть на видео реакцию пассажиров на информацию о том, что им, купившим билеты в "эконом" класс, дают привилегии "бизнеса", сообщает Daily Mail.

На замедленном видео, снятом в лондонском аэропорте Хитроу, заметно, что этот приятный сюрприз люди воспринимали по-разному. Многие улыбаются, кто-то пребывает в состоянии шока, а у некоторых новость вызывает слезы.