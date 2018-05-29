В Таиланде возобновили поиски пропавшей больше месяца назад россиянки

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Полиция Таиланда возобновила поиски российской туристки, жительницы Благовещенска Инны Обуховой, которая пропала без вести на острове Самуи больше месяца назад, сообщает The Nation.

39-летнюю женщину в последний раз видели в отеле Centra Coconut Resort Samui 21 апреля.

Операции помогает собака из команды пограничной патрульной полиции города Накхон Си Таммарат. Новые поиски возглавил начальник полиции Самуи полковник Пейтон Крачачан.

Отряд разделился на три команды. Первая — ищет рядом с отелем, вторая команда будет прочесывать гору Кхао Хин Лек в городе Тамбон Талинг Нгам, где расположено несколько курортных резиденций. Третья команда на патрульном катере осмотрит остров Ко Ха. Его решили проверить после того, как полиция получила информацию, что там видели скалолазов.