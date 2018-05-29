"Аэрофлот" изменил расписание рейсов на 30 мая

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 30 мая между Москвой и Афинами из-за забастовки авиадиспетчеров в Греции, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Греческие авиадиспетчеры проведут в среду, 30 мая, трехчасовую забастовку с 10:00 до 13:00 (время совпадает с московским), в связи с этим отменяется ряд рейсов или меняется их расписание.

"В связи с забастовкой персонала УВД ГА Греции "Аэрофлот", вносит изменения в расписание рейсов 30 мая 2018 года. Изменено время вылета рейсов на более позднее", — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Время вылета рейса "Аэрофлота" SU2110 из "Шереметьево" в Афины перенесено на 9.30 с 8.20, рейса SU2111 из Афин в "Шереметьево" — на 14.20 с 13.30.

Отмечается, что пассажиры оповещаются через Call-центр, прибывшие в аэропорт будут обеспечены всем необходимым.

Греческие авиадиспетчеры участвуют в общенациональной забастовке трудящихся, которые протестуют против постоянного падения уровня жизни, требуют прекратить политику "затягивания поясов", принять реальные меры борьбы с безработицей, увеличить зарплаты и пенсии до достойного уровня, ввести справедливую систему налогообложения.