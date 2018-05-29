Ученые нашли в Италии самое старое дерево Европы

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В итальянском национальном парке Поллино нашли сосну, возраст которой около 1230 лет, что делает ее сверстником первой высадки викингов в Британии, сообщает Daily Mail.

Несмотря на внушительный возраст, сосна, относящаяся к виду Гельдрейха, продолжает расти. Предположительно, секретом долголетия могут быть низкие температуры высокогорья, где обнаружено дерево, названное учеными "Italus" (Италус).

Специалисты обратили внимание, что в последние годы сосна формирует более широкие кольца, что говорит о благоприятном состоянии окружающей среды. Одной из причин улучшений, возможно, является новое европейское законодательство об экологии.

Ранее самым старым деревом Европы считалась 1075-летняя сосна того же вида, растущая в Северной Греции.