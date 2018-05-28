Появились кадры пещеры в Китае, куда помещаются четыре Египетские пирамиды

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Исследователи из Китая и Франции в ходе экспедиции "Жемчужина" сделали уникальные кадры огромной пещеры Мяо в провинции Гуйчжоу, на Юго-западе страны, сообщает Daily Mail.

Пещера Мяо, которая занимает первое место в мире по объёму, может вместить 22 футбольных поля или четыре египетские пирамиды Гизы.

На видео попали кадры, на которых запечатлены гроты с огромными сталактитами и сталагмитами, валуны, размером с дом, каменные столбы, напоминающие заставшие водопады.