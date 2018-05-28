Туристов приглашают мыть золото на Колыме

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Магаданской области с 13 по 15 июня пройдёт единственный в России фестиваль старательского мастерства – добычи золота кустарным способом, сообщает Порт Амур.

Главным событием мероприятия станет соревнование "Старательский фарт", участники которого должны будут промывать грунт с частицами золота за отведенное время. Победителя определят по общему весу самородков,он получит денежное вознаграждение до миллиона рублей.

Также гости фестиваля смогут покататься на лошадях, сплавиться по реке, порыбачить, бесплатно перекусить в походной кухне и послушать выступления бардов.