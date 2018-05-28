Морской порт Сочи закроют для транспорта

Москва, 28 мая — РИА Новости. С 1 июня по 16 июля, в период проведения чемпионата мира по футболу, в районе Морпорта в Сочи будет ограничено движение транспорта, сообщает официальный сайт городского собрания города-курорта.

Это произойдет в связи с проведением Фестиваля болельщиков FIFA на площади Южного мола.

На площадке будут транслироваться матчи мундиаля, а также проходить концерты звезд мировой величины и российских артистов.

Площадка сможет принимать до 10 тысяч зрителей одновременно, при этом проезд для транспорта будет полностью закрыт.

Весь квадрат в районе морпорта будет пешеходным на полтора месяца — с 1 июня по 16 июля. Автолюбителям необходимо заранее продумывать маршруты объезда. "Рекомендуется вообще на это время отказаться от личного транспорта и пользоваться общественным", — рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр. Исключение сделают только для свадебных кортежей.