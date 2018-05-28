Главу комитета по развитию туризма Петербурга отправили в отставку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Андрей Мушкарев освобожден от должности председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

"Распоряжением правительства Санкт-Петербурга от 25 мая 2018 года от должности председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга освобожден Андрей Мушкарев", — говорится в сообщении.

О причинах отставки Мушкарева не сообщается.

Сам Мушкарев сообщил РИА Новости, что для него известие об отставке стало неожиданностью. "О причинах не сообщили. Для меня это было сверхнеожиданно", — отметил он.

Исполнять обязанности председателя комитета по развитию туризма будет заместитель главы комитета Нана Гвичия.

Мушкарев возглавлял комитет по развитию туризма Северной столицы с июня 2016 года.

Андрей Мушкарев родился 10 мая 1979 года в Ленинграде. В 2001 году окончил Санкт-Петербургский Государственный университет экономики и финансов по специальности "Мировая экономика и международные отношения". Трудовую деятельность начал в 2000 году в компании ЗАО "Инфлот ворлдвайд Санкт-Петербург". В 2010 году был приглашен в компанию ООО "Международные паромные линии" на должность директора по продажам и маркетингу. С 2015 года был официальным представителем Федерального агентства по туризму в регионе Балтийского моря.