Двух мужчин в Геленджике унесло в море на надувном матрасе

Москва, 28 мая — РИА Новости. Спасатели в городе-курорте Геленджике помогли двум отдыхающим, которых унесло в открытое море на надувном матрасе, сообщают Кубанские новости.

В "Южный региональный поисково-спасательный отряд" поступила информация, что двоих мужчин уносит в море на матрасе в районе села Архипо-Осиповка.

Спасатели приступили к обследованию акватории. К поисковой операции привлекли вертолет МЧС России из Сочи.

В результате пропавшие были обнаружены и подняты в вертолет при помощи лебедки.

Как рассказали сами туристы, их начало быстро относить от берега, они уже не могли вернуться обратно. Молодых людей обнаружили в 36 км от села Архипо-Осиповка на удалении около 20 км от берега. Оба спасенных – жители Краснодарского края, им 27 и 25 лет.