Туроператоры предлагают новые возможности для отдыха в Черногории

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Туроператоры поддерживают летний спрос на Черногорию расширением ассортимента, включая в него небольшие отели и апартаменты, сообщает АТОР.

По информации ведущих туроператоров направления, Черногория, как минимум, не потеряла в спросе по сравнению с прошлым годом, а у ряда туроператорских компаний продемонстрировала и рост продаж, в среднем около 40%.

В топе спроса российских туристов – курорты Будва, Бечичи и Петровац. В этом сезоне активным спросом пользуются небольшие отели, апартаменты и виллы, которые все больше задействуют туроператоры.

"В Черногории отели достаточно быстро продаются, и идут стоп-сейлы. Это не касается какого-то определённого курорта, это специфика страны в целом. В сезон, особенно в июле-августа, большинство отелей уже будет на "стопе", — говорит Марина Макаркова, представитель одного из туроператоров.

По оценкам игроков рынка, несмотря на безвизовость, продажи last minutes практически не характерны для летнего отдыха в этой стране.

В среднем, стоимость недельного отдыха без питания в Черногории для двоих стоит от 34 тысяч рублей.