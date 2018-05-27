Вице-спикер Госдумы призвал развивать законодательство о курортах

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Законодательство о курортах необходимо развивать, а курортным территориям нужен особый статус, заявила заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева, выступая на всероссийском курортном форуме в воскресенье.

Всероссийский форум "Здравница-2018" проходит 27- 29 мая в Кисловодске.

"Давайте вместе донастраивать законодательство о курортах. Курорты — это не только медицина, это инфраструктура, это сохранение скважин, бережное использование ресурсов, целебных вод и грязей. Нужен комплексный подход и особый статус для этих природных территорий", — передает слова Тимофеевой ее пресс- служба.

Парламентарий отметила, что сейчас нет единого центра для управления курортами на территории России, а санатории имеют разную форму собственности.

"Санатории имеют разную форму собственности, но для нормального развития курортов надо, чтобы собственники взаимодействовали, объединялись, чтобы они не жили каждый своей жизнью, а стали одной мощной силой", — пояснила вице-спикер Госдумы.