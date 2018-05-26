Красногорск и Гатчина - самые популярные пригороды у гостей ЧМ-2018

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Составлен рейтинг самых популярных пригородов, в которых будут жить гости чемпионата мира по футболу, сообщает ТурСтат.
Аналитическое агентство определило самые востребованные у туристов пригородные районы городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года в России с 14 июня по 15 июля.
Футбольные болельщики выбирают их из-за недорогого проживания в отелях (от тысячи рублей в сутки) и близости к стадионам, а также развитой гостиничной и транспортной инфраструктуры.
В Топ-5 самых популярных у туристов пригородов ЧМ-2018 вошли Красногорск (Московская область), Гатчина (Ленинградская область), Адлер (Сочи), Бор (Нижегородская область) и Берёзовский (Свердловская область).
Ожидается, что во время ЧМ-2018 Россию посетят два миллиона иностранных туристов.
Напомним, Москва примет 12 матчей чемпионата мира по футболу, Санкт-Петербург — семь матчей, Сочи, Казань, Нижний Новгород и Самара — по шесть, Ростов-на-Дону — пять, а Екатеринбург, Калининград, Волгоград и Саранск — по четыре матча ЧМ-2018.
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