Названа страна, чьи паспорта лучше всего подходят для путешествий

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Компания Henley & Partners составила индекс паспортов, которые обеспечивают максимальную свободу передвижения.

Рейтинг составлен на основе подсчета количества стран, которые держатель может посетить без визы.

Первое место заняла Япония, где держатель паспорта может посетить 189 стран. На втором — Германия и Сингапур (188 стран). На третьем месте Дания, Испания, Италия, Финляндия, Франция, Швеция и Южная Корея (187 стран).

Россия занимает 47 место с 118 странами, для поездок в которые гражданам не нужна виза. На последнем, сотом месте, находятся Ирак и Афганистан (30 стран).