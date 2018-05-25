МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. "Аэрофлот" с 4 июня получит право отказывать авиадебоширам в перевозке, сообщила авиакомпания.

Президент РФ Владимир Путин в конце 2017 года одобрил пакет законов, который позволяет авиакомпаниям составлять "черные списки" пассажиров-дебоширов и отказывать им в перевозке.

"Основанием для внесения в "черный список" авиакомпании и последующего отказа в перевозке на все рейсы в течение 1 года являются невыполнение распоряжений командира воздушного судна (ч.6 ст.11.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях); хулиганство на борту (ст.213 Уголовного кодекса РФ); совершение действий, угрожающих безопасной эксплуатации воздушного судна (ст.267.1 Уголовного кодекса РФ)", — говорится в сообщении.

В марте перевозчик заявлял, что "Аэрофлот" будет аннулировать счет авиадебошира в своей бонусной программе и запрещать повторную регистрацию.

"Право вносить авиадебоширов в "черные списки" и отказывать им в перевозке поможет нам сократить количество инцидентов на борту, а также позволит обеспечит законное право пассажиров на безопасный и комфортный полет", — отметил заместитель генерального директора "Аэрофлота" по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.