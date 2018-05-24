В США полным авиапассажирам предложили второе место бесплатно

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Американская авиакомпания Southwest Airlines теперь позволяет полным пассажирам резервировать дополнительное место во время покупки билета, сообщает The Sun.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, пассажиру при бронировании необходимо указать свои данные следующим образом: имя – XS – фамилия, а в день вылета обратиться к сотруднику авиакомпании. Обладатель такого посадочного талона сможет воспользоваться еще одной привилегией – пройти на посадку заранее, чтобы не затруднять движение других туристов.

Изначально за второе место придется заплатить, но после перелета деньги будут возвращены.