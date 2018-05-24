В Англии лабрадор усыновил девятерых утят

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Эссексе, неподалеку от замка Маунтфичет лабрадор стал приемным отцом для брошенных утят, пишет Daily Mail.

Сотрудники замка рассказали, что в какой-то момент мать утят, недавно принесшая потомство, пропала – возможно, ее съела лиса. Но крошки не остались без присмотра – опеку над ними взял десятилетний лабрадор Фред, который оказался очень заботливым отцом. Собака носит утят на спине, а также купается с ними во рву замка.

"У Фреда совершенно замечательный характер. Они его очень любят", — сказал Джереми Голдсмит, директор замка Маунтфитчет.