Австралийская коала нашла удочку и начала рыбачить

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Семья, отправившаяся порыбачить на реку Мюррей неподалеку от города Стратмертон, запечатлела на видео, как коала нашла их удочку и решила ловить рыбу.

На записи видно, что кола взяла удочку передними лапами так, как это делают люди. Автор видео в комментарии рассказал удивленным пользователям социальной сети, что животное просидело так около двух-трех часов.

"Такое возможно только в Австралии!" — заключил мужчина.



