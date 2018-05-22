В Ялте пройдет парад близнецов

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. 27 мая по центральной набережной Ялты пройдут близнецы из разных городов Крыма, сообщает Visit Crimea.

Мероприятие, приуроченное к Международному дню близнецов, организует общественная организация "Мамы Ялты".

На пути шествия людей, от концертного зала "Юбилейный" до площади имени Ленина, будут расположены фотозоны, организована анимация для детей, а также конкурсы и лотереи для участников и зрителей.