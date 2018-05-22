В Чехии пройдет пивной фестиваль

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. 1 и 2 июня в чешском городе Ческе-Будеёвице в 22 раз состоится фестиваль пива, а также еды и крепкого алкоголя, сообщает портал ILoveCZ.ru.

Десятки крупных заводов и небольших пивоварен из Чехии, Польши, Словакии, Австрии и Германии представят сорта, уже полюбившиеся поклонникам, и последние новинки. Гости праздника смогут принять участие в мастер-классах от поваров и пивоваров, а также послушать вступления музыкантов.

Этот фестиваль знаменит благодаря проведению конкурса "Лучшее чешское пиво", когда жюри выбирает победителя по принципу анонимности, не зная названий марок. Это приводит к тому, что часто призовые места занимают небольшие и даже мало кому известные производства.