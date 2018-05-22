Нерпа помахала ластой на камеру и умилила пользователей соцсети

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Финское представительство Фонда дикой природы поделилось в Facebook видео прямой трансляции с крупнейшего в стране озера Сайма. На кадрах нерпа машет ластой на камеру.

Самец по имени Пуллерво сначала лежит на камне, а затем замечает, что его снимают, и машет, словно в знак приветствия. Некоторые из пользователей заметили, что животное так отгоняло летающих насекомых.

В подписи к видео, которое набрало десятки тысяч просмотров, Фонд дикой природы отмечает, что мошки — наименьшая из опасностей, которые угрожают нерпам, ведь они являются вымирающим видом.