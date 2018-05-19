В Петербурге открывается фестиваль тюльпанов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Шестой Фестиваль тюльпанов пройдет 19 и 20 мая в ЦПКиО имени Кирова в Санкт-Петербурге. В этом году на Елагином острове высадили 160 тысяч луковиц тюльпанов 130 сортов.

Фестиваль откроется праздником в формате исторического променада — концерта, воссоздающего эпоху модерна. Темой фестиваля этого года станет балет.

"Вдохновившись эстетикой знаменитых "Русских сезонов" Дягилева, задавших новое направление в развитии моды и искусства, садовники парка при планировании цветников постарались передать мотивы эскизов Бакста, Бенуа, Рериха, Головина, Коровина. Их работы, поражающие вкусом, фантазией, бесконечным богатством цвета и изяществом линий, созданные к разным балетам, легли в основу цветовых и графических решений цветников на Елагином острове", — отмечают организаторы.

В этом году на Елагином острове появились цветники общей площадью 3 тысячи квадратных метров. Всего высажено 160 тысяч луковиц тюльпанов 130 сортов, причем половина представленных сортов этого года впервые высажена в парке. Полюбившиеся посетителям махровые тюльпаны будут представлены 24 сортами, с разнообразной цветовой палитрой.

Из-за рекордной жары в Санкт-Петербурге тюльпаны уже распустились и радуют гостей парка.

"В этом году можно будет увидеть редкие черные тюльпаны — мечту селекционеров и садоводов. Элегантные цветы с черно-фиолетовыми лепестками будут ждать восторженных зрителей на центральной клумбе у Конюшенного корпуса. На данный момент в мире выведено всего 15 сортов черных тюльпанов, весной в ЦПКиО можно будет увидеть три сорта этих красавцев. Также радовать глаз посетителей будут тюльпаны сорта попугайных — экстравагантные цветы с эффектными изрезанными, волнистыми лепестками", — сообщают организаторы.

В рамках фестиваля также пройдет традиционный конкурс по флористическому дизайну, который в этом году посвящен балету. Команды профессиональных флористов и дизайнеров создадут цветочные композиции на темы "В ритме жизни" и "Волшебные башмачки". Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы для взрослых и детей.