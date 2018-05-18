Безопасность иностранных гостей в Тбилиси обеспечит "Туристический патруль"

ТБИЛИСИ, 18 мая — РИА Новости. Безопасность иностранных гостей и порядок в туристических зонах Тбилиси обеспечат специально выделенные отряды патрульной полиции, заявил в пятницу глава МВД Грузии Георгий Гахария.

"Число посещающих Грузию туристов ежедневно растет, это большая польза для экономики, но в то же время большой вызов для правоохранительной системы. Мы определили в Тбилиси конкретные локации и маршруты. С понедельника 20 экипажей пешеходных патрулей начнут патрулировать в туристических зонах",- сказал Гахария в парламенте.

По его словам, ежемесячно количество патрулирующих будет расти. Планируется достичь 60 отрядов, которые будут держать под контролем ситуацию в туристических местах грузинской столицы.

"Это будет подобно туристическому патрулю, который поможет сохранить порядок и обслужить туристов", — добавил Гахария.