Верх или низ - какие полки в поездах предпочитают пассажиры

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Более 60% российских путешественников предпочитают ехать в поездах на нижней полке, сообщает Туту.ру.

Сервис путешествий проанализировал, какие места в поездах дальнего следования выбирают пассажиры.

"Мы опросили 6 186 человек. Оказалось, что 63% российских путешественников предпочитают нижнюю полку. 37% признались, что любят поездки на верхней полке", — поясняют эксперты.

Кроме того, специалисты проанализировали продажи билетов на поезда с начала 2017 года и выяснили, что в несезон пассажиры предпочитают путешествовать на нижних полках.

Например, в апреле 2017 года на нижние полки приходилось около 64% продаж в плацкартных вагонах, а в апреле 2018 года — и вовсе 66%. Похожая тенденция наблюдается и в купейных вагонах.

При этом в летние месяцы наблюдается тенденция "покупаем что есть" — соотношение верхних и нижних полок практически выравнивается. В среднем за последние полтора года путешественники покупали билеты на верхние места в плацкарте в 40,68% случаях, а в купе — в 45,52%.