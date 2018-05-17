Туристам на Колыме расскажут о добычи золота

МАГАДАН, 17 мая — РИА Новости, Людмила Щербакова. Депутаты Магаданской областной Думы предлагают развивать на Колыме промышленный туризм – посещение мест промывки золота, сообщает официальный сайт главного законотворческого органа региона.

"На нашей территории множество уникальных предприятий. Золотодобывающие, энергетические, рыбодобывающие компании привлекательны как с исторической точки зрения, так и с технологической. Многим людям действительно интересно увидеть своими глазами, как работает драга, извлекается из руды золото, вырабатывается энергия" — цитирует сайт ведомства депутата Александра Шаферова.

По ее мнению, знакомясь с промышленными объектами гости будут узнавать о регионе и его потенциале.

"Важно и то, что такой вид туризма можно развивать без бюджетных затрат – предприятия и сами заинтересованы в создании своего положительного имиджа", — говорит Александра Шаферова.

Сейчас в Магаданской области активно развивают экологический и охотничий туризм, популярностью также пользуется колымская рыбалка в период лососевой путины. Туристы из Европы приезжают на Колыму, чтобы побывать в оленеводческих стойбищах.