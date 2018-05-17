Селигер и Байкал вошли в ТОП-5 самых популярных озер у россиян

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Определены самые популярные города России для отдыха на озерах этим летом, сообщает сервис Tvil.ru.

Рейтинг сделан по данным броней жилья в частном секторе с 1 июня по 31 августа 2018 года.

В ТОП-5 вошли Соль-Илецк в Оренбургской области, Осташков (Селигер) в Тверской области, Байкальск в Иркутской области, Яровое в Алтайском крае и Истра (Истринское водохранилище).

Дешевле всего — в Соль-Илецке, дороже всего — на Селигере. Так, в Соль-Илецке бронируют летний отдых в среднем на шесть ночей и тратят на жилье две с половиной тысячи рублей в сутки.