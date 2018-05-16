Власти Абруццо стали фигурантами дела о гибели туристов из-за схода лавины

РИМ, 16 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Президент итальянской области Абруццо Лучано Д`Альфонсо и двое его предшественников попали под следствие по делу о сходе лавины на горный отель Rigopiano в январе 2017 года, жертвами которого стали 29 человек, сообщили в среду итальянские СМИ.
Д`Альфонсо и его предшественники стали подозреваемыми после того, как прокуратура Пескары расширила рамки расследования, призванного установить ответственность за целый комплекс причин, приведших к трагедии. В частности, постояльцев не эвакуировали из отеля, дороги и территория вокруг гостиницы не были расчищены от выпавшего снега, помощь опоздала.
Трагедия произошла вечером 18 января 2017 года близ горного городка Фариндола, находящегося в провинции Пескара. Мощная снежная лавина, сход которой, по-видимому, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой отель Rigopiano. В момент схода лавины там находились 28 туристов, в том числе четверо детей, а также 12 сотрудников. В течение недели спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под снежных завалов 11 выживших и тела 29 погибших. Поисковая операция была завершена 26 января, когда из-под снега были извлечены тела двух последних жертв.
В конце прошлого года фигурантами дела стали более 20 функционеров и местных политиков. Среди них бывший префект Пескары, распорядившийся не вывозить клиентов Rigopiano из-за погодных условий на горной дороге, бывшие и нынешний региональные чиновники по делам гражданской обороны, которым вменяется отсутствие карты лавин для этой местности, а также мэр соседнего городка Фариндола, президент провинции Пескара и другие чиновники провинциальной администрации и представители коммунальных властей. Следователи подозревают их в грубом нарушении норм, связанных с мерами по предотвращению гибели людей в результате природных катастроф.
Через несколько дней после трагедии прокуратура Пескары открыла следственное дело, в рамках которого предполагается определить ответственность всех лиц, которые имели отношение к строительству отеля в зоне, где ранее не раз сходили с гор мощные лавины. В частности, анализ старых фотографий местности позволяет предположить, что гостиница была построена на месте схода лавины 1936 года, уничтожившей растительность на будущем месте строительства.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.