Власти Абруццо стали фигурантами дела о гибели туристов из-за схода лавины

РИМ, 16 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Президент итальянской области Абруццо Лучано Д`Альфонсо и двое его предшественников попали под следствие по делу о сходе лавины на горный отель Rigopiano в январе 2017 года, жертвами которого стали 29 человек, сообщили в среду итальянские СМИ.

Д`Альфонсо и его предшественники стали подозреваемыми после того, как прокуратура Пескары расширила рамки расследования, призванного установить ответственность за целый комплекс причин, приведших к трагедии. В частности, постояльцев не эвакуировали из отеля, дороги и территория вокруг гостиницы не были расчищены от выпавшего снега, помощь опоздала.

Трагедия произошла вечером 18 января 2017 года близ горного городка Фариндола, находящегося в провинции Пескара. Мощная снежная лавина, сход которой, по-видимому, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой отель Rigopiano. В момент схода лавины там находились 28 туристов, в том числе четверо детей, а также 12 сотрудников. В течение недели спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под снежных завалов 11 выживших и тела 29 погибших. Поисковая операция была завершена 26 января, когда из-под снега были извлечены тела двух последних жертв.

В конце прошлого года фигурантами дела стали более 20 функционеров и местных политиков. Среди них бывший префект Пескары, распорядившийся не вывозить клиентов Rigopiano из-за погодных условий на горной дороге, бывшие и нынешний региональные чиновники по делам гражданской обороны, которым вменяется отсутствие карты лавин для этой местности, а также мэр соседнего городка Фариндола, президент провинции Пескара и другие чиновники провинциальной администрации и представители коммунальных властей. Следователи подозревают их в грубом нарушении норм, связанных с мерами по предотвращению гибели людей в результате природных катастроф.

Через несколько дней после трагедии прокуратура Пескары открыла следственное дело, в рамках которого предполагается определить ответственность всех лиц, которые имели отношение к строительству отеля в зоне, где ранее не раз сходили с гор мощные лавины. В частности, анализ старых фотографий местности позволяет предположить, что гостиница была построена на месте схода лавины 1936 года, уничтожившей растительность на будущем месте строительства.